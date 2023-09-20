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رئيس الوزراء الياباني "مصمّم" على لقاء الزعيم الكوري الشمالي
أخبار دولية
2023-09-20 | 01:44
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رئيس الوزراء الياباني "مصمّم" على لقاء الزعيم الكوري الشمالي
كيشيدا: سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغيّر
أكّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من على منبر الأمم المتّحدة الثلاثاء، "تصميمه" على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الذي أثار تقاربه الأخير مع روسيا مخاوف من حصول تعاون عسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.
وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال كيشيدا انّ "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغيّر. اليابان تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".
وأضاف أنّه "بهدف فتح صفحة جديدة سويّاً، أودّ أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونغ-أون وجهاً لوجه وفي أي وقت ومن دون شروط".
وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنّه سيسعى لـ"تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تُعقد هذه القمّة في أسرع وقت ممكن.
أخبار دولية
فوميو كيشيدا
كيم جونغ-أون
اليابان
كوريا الشمالية
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