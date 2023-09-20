أوكرانيا تعلن تدمير 17 من 24 طائرة مسيرة ليلا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلا فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي.



وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة بأن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء "هجوما على أوكرانيا بـ24 مسيرة انتحارية من طراز شاهد-136/131، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها".



ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.



وفي منطقة بولتافا (وسط)، تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، بحسب الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.



وقال الحاكم على منصة تلغرام: "ليلا، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا. وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران".



أضاف: "للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق... نشاط المنشأة متوقف موقتا"، موضحا أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات.



وأشار حاكم إقليم دنيبروبتروفسك (شرق وسط) الى أن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.



وكشف أن "أضرارًا لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة" من دون تسجيل إصابات بشرية.



وأعلن أن القوات المسلحة الأوكرانية "أسقطت مسيرتين للعدو فوق المنطقة وحولتهما إلى خردة".



وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة إن روسيا هاجمت روسيا الثلاثاء بـ31 مسيرة طراز شاهد إيرانية الصنع دُمر منها 28 مسيرة.