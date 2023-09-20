الرئيس الأذربيجاني لبلينكن: عملية ناغورني قره باغ ستتوقف في هذه الحال

أكّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لوزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، أنّ العملية العسكرية التي بدأتها باكو في ناغورني قره باغ ستتوقف في حال تسليم الأرمن المعنيين أسلحتهم.

وأضاف علييف "السكان المدنيون والمنشآت ليست مستهدفة، بل تم تدمير الأهداف العسكرية المشروعة فقط".



ولفت إلى أن الرئاسة الأذربيجانية دعت ممثلين عن الأرمن الذين يعيشون في ناغورني قره باغ إلى الحوار "عدة مرات" من أجل "البحث في مسألة إعادة إدماجهم" في أذربيجان لكنهم "رفضوا".



أكّد علييف أن باكو أطلقت هذه العملية بعد مقتل "مدنيين وشرطيين" في ناغورني قره باغ الثلاثاء بانفجار لغمَين وبعد الانتخابات الرئاسية المنظَّمة في أيلول، متّهمًا مخرّبين أرمن بزرع هذه العبوات الناسفة.