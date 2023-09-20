غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري للقتال" في قره باغ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف فوري للقتال" في ناغورني قره باغ حيث شنت أذربيجان عملية عسكرية.وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".