البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يشدد العقوبة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس

وافق النواب الإيرانيون الأربعاء على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون "دعم ثقافة الحجاب والعفاف" لفترة تجريبية من ثلاث سنوات". ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.