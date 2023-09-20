بلدية عاصمة ناغورني قره باغ تدعو المدنيين إلى الاحتماء وعدم الفرار

دعت بلدية ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، السكّان إلى ملازمة الملاجئ وعدم الفرار، غداة إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.



وقالت البلدية في بيان: "المغادرة ليست ضرورية في الوقت الحالي، نطلب منكم احترام قواعد السلامة والبقاء في الأقبية والملاجئ"، مشيرة الى أنها "ستقدّم معلومات إضافية في حال كان الإجلاء ضروريًا".