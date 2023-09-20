انقطاع الكهرباء في تونس عن كامل البلاد

انقطع التيار الكهربائي في تونس عن مناطق البلاد كافة بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء.



وبدأت عودة الكهرباء تدريجيا اعتبارا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) في أحياء عدة بتونس العاصمة.



وبحسب شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر الانقطاع لأكثر من أربع ساعات.



وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في بيان إن سبب الانقطاع "عطل مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".