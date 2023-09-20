محادثات لإعادة دمج ناغورني قره باغ مع أذربيجان

أعلن الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا باقتراح باكو بإجراء محادثات في شأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان.



وقالت السلطات الأرمنية إنّه"ستُناقش القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان"، مضيفة "سيُعقد في مدينة يفلاخ في 21 أيلول".