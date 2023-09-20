وقف إطلاق النار في قره باغ....وبدء مفاوضات الخميس بشأن إعادة الدمج

أكّدت السلطات الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارًا من الأربعاء في ناغورني قره باغ وبدء محادثات مع الأرمن الخميس بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا.



بعد إعلان مماثل صدر عن الارمن، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش. وأكّدت الرئاسة الأذربيجانية من جهتها عقد مفاوضات الخميس في مدينة يفلاخ.