32 قتيلا وأكثر من 200 جريح في العملية الأذربيجانية في ناغورني قره باغ

أعلنت أرمينيا أن 32 شخصا قتلوا وأكثر من 200 جرحوا في أقل من 24 ساعة في العملية العسكرية التي تشنها أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.وقالت أمينة المظالم المكلفة حقوق الإنسان في أرمينيا أناهيت مناسيان على فيسبوك: "نتيجة القصف هناك حاليا 32 قتيلا وأكثر من 200 جريح". وكشفت أن سبعة من القتلى مدنيون بينهم طفلان.