لقاء سيجمع بين بوتين ووزير الخارجية الصينيّ

أعلن الكرملين استقبال الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي، في مدينة سان بطرسبرغ، لإجراء محادثات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "سيستقبل بوتين وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي الذي يقوم بزيارة إلى روسيا".