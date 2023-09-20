باشينيان: أرمينيا لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجّه إلى الأمّة أن يريفان لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الأرمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان.



وقال باشينيان: "لم تشارك أرمينيا في صياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية"، مؤكدًا أن يريفان "ليس لديها جيش" في ناغورني قره باغ.