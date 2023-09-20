عبد اللهيان يلتقي نظيره العُماني ... وتوقيف المندوب الاسرائيلي بعد احتجاجه ضد كلمة رئيسي



اجتمع وزير الخارجية الایراني حسين امير عبد اللهيان مع نظيره العُماني بدر البوسْعِيدي وبحثا آخر التطورات واهم القضايا الثنائية بین البلدین.



وكان وزير الخارجية الایراني التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبحثا آخر التطورات.



وكان عناصر الأمن الموجودون داخل قاعة الامانة العامة للامم المتحدة اوقفوا المندوب الاسرائيلي جلعاد أردان، بعد احتجاجه ضد كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أثناء دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقبل مغادرة الوفد الإسرائيلي قاعة الجلسات أثناء كلمة الرئيس الإيراني، رفع المندوب الاسرائيلي صورة للشابة مهسا أميني كُتب عليها أنّ "النساء الإيرانيات يستحِقّْن الحرية الآن".