تعليق حركة عشرات القطارات بعد تدفق آلاف المهاجرين في المكسيك



تسبب تدفق آلاف المهاجرين على قطارات لنقل البضائع في المكسيك قصد استعمالها في العبور نحو الولايات المتحدة، في تعليق حركة 60 منها، وفق ما أعلنت شركة فيروميكس أكبر مشغّل لشبكة السكك الحديد في البلاد.



وقالت الشركة في بيان الثلاثاء "بالنظر إلى التزايد الملحوظ في عدد المهاجرين المتمركزين في مختلف مناطق البلاد، والخطر البالغ الذي يمثله استعمال قطارات نقل البضائع على سلامتهم، جمدت فيرموكس مؤقتا حركة 60 قطارا".



وأضافت أن حوالي 4300 شخص كانوا لا يزالون موجودين على متن قطارات أو في مواقع تابعة للشركة في مدن توريون وإيرابواتا وسان فرانسيسكو ولوس رومو وشياواوا، التي شهدت في الأيام الأخيرة عدة حوادث قاتلة.



وأوضحت الشركة أن الطاقة الاستيعابية للقطارات الستين الموقوفة تعادل حمولة 1800 شاحنة، من دون أن تشير الى النسبة التي يمثّلها هذا الإجراء من مجمل نشاطها.

