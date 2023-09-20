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غوتيريش: أزمة المناخ "فتحت أبواب الجحيم"
أخبار دولية
2023-09-20 | 10:33
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غوتيريش: أزمة المناخ "فتحت أبواب الجحيم"
رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إدمان البشرية على الوقود الأحفوري "فتح أبواب الجحيم".
كلام غوتيريش جاء خلال افتتاحه قمة حول العمل المناخي.
وبعد أن أشار إلى درجات "الحرارة الرهيبة" و"الحرائق التاريخية" التي تغذيها انبعاثات الغازات الدفيئة، أكد أنه ما زال ممكنًا ضمان مستقبل البشرية وأن الوقت لم يفت بعد للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية.
أخبار دولية
التغير المناخي
غوتيريش
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