بايدن يقول خلال لقائه نتانياهو إنه يأمل الاجتماع به في واشنطن بحلول نهاية السنة

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الأخير العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان "قضايا صعبة" بما فيها "القيم الديموقراطية" و"التوازن بين السلطات".



وأمل بايدن، الذي التقى نتانياهو على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي في واشنطن "بحلول نهاية العام".

