نتانياهو يبلغ بايدن بأن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية

أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي جو بايدن أن التوصل لاتفاق "سلام تاريخي" ممكن مع السعودية، وذلك في ظل الحديث عن سعي واشنطن لابرام تطبيع بين البلدين.



وقال نتانياهو، خلال لقائه بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "السيد الرئيس، أعتقد أنه يمكننا تحت قيادتكم أن نرسي سلاما تاريخيا بين إسرائيل والسعودية".



واعتبر أن ذلك قد يؤدي الى قطع "شوط طويل" نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية.