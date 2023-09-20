زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: الغزو الروسي "إجرامي" و"غير مبرر"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء لمجلس الأمن الدولي ان الغزو الروسي لبلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض فيتو في الهيئة.



وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

