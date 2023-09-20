مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية بإطلاق نار على سيارتهم في قره باغ

قُتل عدد من عناصر قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورني قره باغ، جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو.



وأوضحت الوزارة أنه "أثناء عودتهم من نقطة مراقبة لكتيبة حفظ السلام الروسية في المنطقة المحيطة بقرية دجانياتاغ، تعرض جنود روس على متن سيارة الى إطلاق نار من أسلحة خفيفة"، معلنة أن "الجنود الروس الذين كانوا في السيارة قتلوا".