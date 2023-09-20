إقرار مشروع قانون لتخصيص ثلث مقاعد البرلمان في الهند للنساء

وافق مجلس النواب بالبرلمان الهندي الأربعاء على مشروع قانون ينص على تخصيص ثلث مقاعده للنساء، بعد عدة محاولات باءت بالفشل لاعتماده في العقود الأخيرة.



وقال رئيس البرلمان، أوم بيرلا، "تم اعتماد الاقتراح القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في المجلس".



على منصة "إكس" رحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بنتيجة التصويت وشكر المشرعين وقال إن التشريع الجديد "سيعزز" تمكين المرأة.

