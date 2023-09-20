آلاف الأرمينيين يتظاهرون أمام مقر الحكومة على خلفية أزمة قره باغ

تظاهر آلاف الأرمينيين الأربعاء خارج مقر رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان في يريفان احتجاجا على طريقة إدارة الحكومة لأزمة إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



واتهم المتظاهرون الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بالمقر، الحكومة بالتخلي عن الأرمن الذين يشكلون غالبية سكان الإقليم، بعد العملية العسكرية التي بدأتها أذربيجان الثلاثاء.