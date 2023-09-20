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بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ستكون الوسيط في المباحثات بين أذربيجان والارمن في قره باغ
أخبار دولية
2023-09-20 | 14:25
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بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ستكون الوسيط في المباحثات بين أذربيجان والارمن في قره باغ
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن قوات حفظ السلام التابعة لموسكو ستكون الوسيط في المباحثات المقررة الخميس بين أذربيجان و الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.
وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي أن "هذه المفاوضات ستجرى بوساطة من قيادة الكتبية الروسية لحفظ السلام" المنتشرة في الإقليم. وتأتي المباحثات بعد عملية عسكرية شنّتها قوات باكو الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الارمن في قره باغ.
أخبار دولية
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