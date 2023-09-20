أكثر من 11 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد زلزال المغرب

أعلن المغرب الأربعاء أن الميزانية المتوقعة لإعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين تقدر بنحو 11,7 مليار دولار، وسترصد لبرنامج يمتد على خمسة أعوام ويستهدف أكثر من 4 ملايين شخص.



وأفاد الديوان الملكي في بيان أن الميزانية التوقعية لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز"، "تقدر بـ120 مليار درهم (نحو 11,7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات".



وأوضح البيان الذي صدر إثر اجتماع ترأسه العاهل المغربي حول الموضوع في الرباط أن البرنامج يستهدف 4,2 مليون شخص في ستة أقاليم، ضربها الزلزال الأعنف من نوعه في المغرب في ليل 8 أيلول، مخلفا نحو 3 ألاف قتيل.

