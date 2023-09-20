العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أنها عثرت على دبابة خارج الخدمة في باحة للخردة بعد الإبلاغ عن سرقتها من قاعدة عسكرية.



وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا من وزارة الدفاع "بشأن سرقة دبابة من قاعدة تدريب تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من تقاطع إلياكيم".



وأطلقت الشرطة حملة تفتيش في المنطقة في شمال إسرائيل وسرعان ما "عثرت على الدبابة في باحة للخردة في منطقة نيشر" المجاورة.



وأضافت الشرطة أنها تحقق في الدافع وراء سرقة الدبابة وكيفيه تنفيذ عملية السرقة.