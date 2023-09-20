200 قتيل و400 جريح على الأقل جراء المواجهات في قره باغ

أعلن مسؤول انفصالي في إقليم ناغورني قره باغ الأربعاء أن العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان أدت الى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة مئات آخرين.



وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الانسان في المنطقة غيغام ستيبانيان "ثمة 200 قتيل على الأقل وأكثر من 400 جريح" جراء العملية التي بدأت الثلاثاء وانتهت الأربعاء بإبرام اتفاق لوقف النار بعد استسلام الانفصاليين.



وأضاف ستيانيان أن هناك عشرة مدنيين على الأقل بين القتلى، خمسة منهم من الأطفال.