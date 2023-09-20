الملك تشارلز الثالث يحث بريطانيا وفرنسا على تعزيز العلاقات بينهما

حث الملك تشارلز الثالث الأربعاء المملكة المتحدة وفرنسا على "إعادة تقوية" العلاقات طويلة الأمد بينهما فيما يتطلع البلدان إلى تحسين العلاقات بعد سنوات من الاضطرابات بسبب بريكست.



وخلال مأدبة رسمية أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر فرساي غرب باريس، قال الملك تشارلز "يتحتم علينا جميعا إعادة تقوية صداقتنا لنكون واثقين من أنها في مستوى تحدي هذا القرن الحادي والعشرين".