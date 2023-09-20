ولي العهد السعودي: السعودية "ستحصل" على سلاح نووي إذا حصلت عليه إيران أولا

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة بُثت الأربعاء أن بلاده ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.



وقال ولي العهد لقناة فوكس نيوز إنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي "يجب علينا أن نحصل عليه أيضا".