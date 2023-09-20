ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت مقتطفات منها الأربعاء أن المملكة تحقق تقدمًا باتجاه التطبيع مع إسرائيل.



وقال لشبكة فوكس نيوز: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".



وأضاف بحسب مقتطفات من المقابلة بثت في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك: "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها".



وشدد ولي العهد السعودي على أن "المفاوضات تجري بشكل جيد حتى الآن".



ونفى صحة تقارير صحافية تحدثت عن "تعليق" المحادثات مع إسرائيل.



وأمل أن "تؤدي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دورًا في الشرق الأوسط".



وردًا على سؤال عن إحتمال حصول إيران على السلاح النووي، حذر ولي العهد السعودي من أنه "في حال حازت الجمهورية الإسلامية على السلاح الذري، فإن المملكة ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه".



وقال: "نحن قلقون من إحتمال حصول دولة ما على سلاح نووي. هذا أمر سيء".



وأشار إلى أن "الإيرانيين لا يحتاجون للحصول على سلاح نووي لأنهم لا يستطيعون إستخدامه، لكن إذا حصلوا على هذا السلاح، فيجب أن نحصل عليه نحن أيضًا".