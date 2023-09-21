الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل إفتتاح الألعاب الآسيوية

الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل إفتتاح الألعاب الآسيوية

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الخميس بأن الرئيس شي جينبينغ سيستضيف نظيره السوري بشار الأسد وقادة آخرين في حفل إفتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو.



وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إن "شي سيحضر حفل إفتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 أيلول وسيقيم مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين".



ومن بين القادة الأجانب الذين سيحضرون الحفل، الرئيس السوري الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في 2011 وزعماء دول حليفة للصين من بينها الكويت وكمبوديا والنيبال، بحسب ما أوضحت الشبكة التلفزيونية الصينية.