الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
أخبار دولية
2023-09-21 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
قتل شخصان في ضربات روسية إستهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الخميس الحاكم أولكسندر بروكودين، مشيرًا أيضًا إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم في حالة الخطر.
وكتب بروكودين عبر تلغرام إن "الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون معلوماتنا تفيد حتى الآن بسقوط قتيلين" مضيفا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان."
أخبار دولية
ضربات روسية
أوكرانيا
التالي
وانغ يي: على بكين وموسكو تعزيز تعاونهما
الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل إفتتاح الألعاب الآسيوية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:33
قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا
أخبار دولية
03:33
قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-07-08
ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2023-07-08
ستة قتلى في ضربات روسية في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:27
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل
أخبار دولية
03:27
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل
0
أخبار دولية
02:00
رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا
أخبار دولية
02:00
رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:33
قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا
أخبار دولية
03:33
قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:27
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل
أخبار دولية
03:27
أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل
0
أخبار دولية
02:09
نجل بايدن أمام المحكمة قريبًا
أخبار دولية
02:09
نجل بايدن أمام المحكمة قريبًا
0
أخبار دولية
02:00
رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا
أخبار دولية
02:00
رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:24
إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية وتعرّض دورية من الجيش لإطلاق نار
امن وقضاء
03:24
إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية وتعرّض دورية من الجيش لإطلاق نار
0
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
خبر عاجل
11:36
ميقاتي للـLBCI: لم اسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية عن سقوط المبادرة الفرنسية وأرى جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات ولم يفاتحني احد بإسم العماد جوزيف عون كمرشح
0
أخبار دولية
17:10
يريفان تتّهم باكو بإطلاق النار على مواقع حدودية أرمينية
أخبار دولية
17:10
يريفان تتّهم باكو بإطلاق النار على مواقع حدودية أرمينية
0
أخبار لبنان
03:48
فرونتسكا في اليوم الدولي للسلام: الأمن والاستقرار المستدامان يحتاجان إلى أكثر من مجرد تدابير أمنية
أخبار لبنان
03:48
فرونتسكا في اليوم الدولي للسلام: الأمن والاستقرار المستدامان يحتاجان إلى أكثر من مجرد تدابير أمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
0
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
0
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
0
امن وقضاء
13:38
عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة
امن وقضاء
13:38
عندما تجتمع أرزة لبنان مع البيغاسوس...مناورة حية في العاقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
داعش تحاول العودة ومخابرات الجيش تكشف شبكة للتنظيم مرتبطة بأحداث عين الحلوة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
2
فنّ
05:27
ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)
فنّ
05:27
ميشيل إبنة وائل كفوري تحتفل بعيد ميلادها.. ووالدتها تنشر لقطات من الاحتفال (صور)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
4
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
5
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
6
منوعات
05:35
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
منوعات
05:35
جريمة مروعة في مصر... شاب ذبح شقيقته لأنها لم تنفذ رغبته!
7
فنّ
05:40
عودة طارق سويد بعد فترة من الصمت!
فنّ
05:40
عودة طارق سويد بعد فترة من الصمت!
8
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
منوعات
11:17
مشهد لا يصدق... انفجار حوت أحدب يتسبب ببحر من الدماء! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More