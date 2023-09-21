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قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية

أخبار دولية
2023-09-21 | 01:16
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قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية
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قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية

قتيلان في ضربات روسية على خيرسون الأوكرانية

قتل شخصان في ضربات روسية إستهدفت مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، على ما أعلن الخميس الحاكم أولكسندر بروكودين، مشيرًا أيضًا إلى سقوط خمسة جرحى أحدهم في حالة الخطر.
     
وكتب بروكودين عبر تلغرام إن "الجيش الروسي قصف أحياء سكنية في خيرسون معلوماتنا تفيد حتى الآن بسقوط قتيلين" مضيفا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان."
 

أخبار دولية

ضربات روسية

أوكرانيا

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