وانغ يي: على بكين وموسكو تعزيز تعاونهما

وانغ يي: على بكين وموسكو تعزيز تعاونهما

رأى وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا أنه على بكين وموسكو العمل على تعزيز تعاونهما إزاء "وضع دولي معقد"، على ما ذكرت الخميس وسائل الإعلام الصينية الرسمية.



وقال وانغ يي خلال إجتماع مع بوتين في سان بطرسبرغ: "العالم يتجه سريعًا نحو التعددية القطبية". وقبل الرئيس الروسي خلال الإجتماع دعوة لزيارة الصين الشهر المقبل.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله "العولمة الإقتصادية تتقدم رغم الرياح المعاكسة والسلوك الأحادي الجانب غير قابل للإستمرار والهيمنة لا تحظى بشعبية".



وأشار إلى أنه "ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الإستراتيجي متعدد الأطراف وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة وبذل جهود جديدة لتعزيز النظام الدولي دعمًا للمساواة والعدالة".