رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا

رئيس الوزراء البولندي: بولندا ستتوقف عن تسليح أوكرانيا



حذر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مساء الأربعاء في نيويورك من أنه إذا طبعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل، فإن ذلك سيشكل خيانة للقضية الفلسطيينية من جانب المملكة.



وخلال مؤتمر صحافي عقده على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيسي ردًا على سؤال بشأن التقارب الحاصل بين المملكة والدولة العبرية إن "بدء علاقة بين النظام الصهيوني وأي دولة في المنطقة، إذا كان هدفه تحقيق الأمن للنظام الصهيوني، فهو حتمًا لن يحقق ذلك".



وأضاف: "نعتقد أن علاقة بين دول في المنطقة والكيان الصهيوني ستكون طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".