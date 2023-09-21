نجل بايدن أمام المحكمة قريبًا

سيمثل نجل الرئيس الأميركيّ جوزيف بايدن هانتر بايدن، شخصيًا، في الثالث من تشرين الأول، أمام محكمة في ديلواير، في شرق الولايات المتحدة، بعد توجيه الاتهام إليه بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية.



ورفض القاضي طلبًا تقدم به هانتر بايدن المقيم، في كاليفورنيا، في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو.

