أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل

أكدت أوكرانيا الخميس أنها اعترضت 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها روسيا خلال الليل على مدن عدة بعد ساعات على تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من على منبر الأمم المتحدة بـ"العدوان الإجرامي" لموسكو.



وقال قائد أركان الجيش الأوكراني فاليري زابوجني "سمحت العمليات القتالية لسلاح الجو بالتعاون مع الدفاعات الجوية (..) بتدمير 36 صاروخ كروز" من مجموع "43 صاروخا".