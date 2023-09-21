قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا

قتيلان في خيرسون ضمن ضربات روسية ليلية على إمتداد أوكرانيا

أسفرت ضربات روسية عن قتل شخصين في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، وذلك في سياق سلسلة من الضربات الليلية التي طالت مناطق على إمتداد البلاد.



ونقلوا أربعة أشخاص إلى المستشفى، إذ أحدهم إصابته خطرة فيما عولج خامس في المكان.



وأشار بروكودين في وقت لاحق إلى أن القتيلين رجلان في التاسعة والعشرين والحادية والأربعين من العمر، وكانا في مبنى سكني لدى وقوع القصف.



وتعرضت مناطق أوكرانية عدة للإستهداف ليلًا من قبل روسيا، منها كييف حيث أصيب سبعة أشخاص بجروح، وفق ما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.



وأوضح وفق المعلومات المفصلة من الأطباء أنه أصيب سبعة أشخاص في مقاطعة دارنيتسكي، ثلاثة منهم أدخلوا المستشفى وأربعة تلقوا الرعاية في المكان، مشيرًا إلى أن طفلة في التاسعة من العمر هي من بين المصابين الذين يعالجون في المستشفى.



وأفاد قائد الإدارة العسكرية للعاصمة سيرغي بوبكو بأن شظايا الصواريخ الروسية التي تم اعتراضها فوق كييف سقطت على مقاطعات غولوسييفسكي ودارنيتسكي وشيفشنكيفسكي ودسنيانسكي.