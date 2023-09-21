رئيس وزراء أرمينيا يؤكد ضرورة خوض مسار السلام في قره باغ رغم صعوبته

أقر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس بصعوبة مسار السلام في ناغورني قره باغ، لكنه أكد ضرورة الخوض فيه، وذلك بعد شنّ أذربيجان عملية في الاقليم المتنازع عليه منذ عقود انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن.



وقال باشينيان الذي يواجه انتقادات شعبية على خلفية إدارته للأزمة "يجب تقدير السلام ويجب عدم الخلط بين السلام والهدنة ووقف إطلاق النار. السلام هو (توفير) بيئة خالية من النزاع بين الدول وبين الأعراق. هذا المسار ليس سهلا، لكن يجب أن نخوضه"، وذلك في خطاب الى الأمة في ذكرى استقلال بلاده.

