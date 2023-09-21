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مؤتمر دولي في برلين لإعادة إعمار أوكرانيا

أخبار دولية
2023-09-21 | 05:39
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مؤتمر دولي في برلين لإعادة إعمار أوكرانيا
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مؤتمر دولي في برلين لإعادة إعمار أوكرانيا

تستضيف ألمانيا، العام المقبل، مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار أوكرانيا.
   
وأوضح المستشار الألمانيّ أولاف شولتس أنّ المؤتمر يُعقد، في 11 حزيران 2024، في برلين، بهدف مساعدة أوكرانيا في النهوض باقتصادها مجددًا، ليمكنها من إعادة بناء بنيتها التحتية على مدى أطول.
   

أخبار دولية

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برلين

اوكرانيا

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