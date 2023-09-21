رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية

حذر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي من أنه إذا طبعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فإن ذلك سيشكل خيانة للقضية الفلسطيينية من جانب المملكة.



وعلى هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحب رئيسي بالتقارب الذي حصل مؤخرًا بين طهران والرياض، مؤكدًا أن علاقة إيران مع السعودية تتطور.