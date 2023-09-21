المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر فيضانات شرق ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ثلاثة وأربعين ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال التي أوقعت أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة قتيل إنه "وبحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن ما يفوق الثلاثة والأربعين ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات."