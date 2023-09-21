مباحثات سلام بين أرمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان

مباحثات سلام بين أرمن في ناغورني قره باغ وأذربيجان

بدأ وفد من الأرمن في ناغورني قره باغ بدء مباحثات سلام مع أذربيجان، وذلك بعيد وصوله إلى مدينة أذربيجانية لإجراء مباحثات مع باكو حول إعادة دمج هذا الإقليم.



وشنت أذربيجان عملية عسكرية خاطفة ضد الإنفصاليين وأرغمتهم على الإستسلام في أقل من أربع وعشرين ساعة وتسليم أسلحتهم.



وتريد باكو التفاوض على إعادة الإقليم إلى سيادتها بعدما أعلن إنفصاله إثر إنهيار الإتحاد السوفياتي، ما أدى إلى حربين قاسيتين في التسعينات وفي العام 2020.



في السياسة، أعاد الرئيس التركي طيب رجب إردوغان الخميس تأكيد دعمه الكامل لأذربيجان.

