القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على رجل من طاجيكستان على خلفية الهجوم على مرقد شيعي

قضت محكمة إيرانية بالإعدام بحق رجل من طاجيكستان دين بتنفيذ هجوم مسلح على مرقد شيعي في آب أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما أعلن القضاء الخميس.



جاء الهجوم على ضريح أحمد بن موسى الكاظم المعروف بـ"شاه جراغ" في مدينة شيراز، مركز محافظة فارس في جنوب الجمهورية الإسلامية، بعد أقل من عام على هجوم استهدف الموقع نفسه وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه فيما بعد.



واعتقل تسعة مشتبه بهم، وجميعهم أجانب، عقب الهجوم الذي وقع في 13 آب وأدى إلى مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين.



وأصدر القضاء حكمين بالإعدام بحق المشتبه به الرئيسي رحمة الله نوروزف من طاجيكستان الذي ينتمي لتنظيم الدولة الاسلامية، حسبما نقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.



ودين بتهم "الحرابة" و"التحريض والتآمر على أمن البلاد".