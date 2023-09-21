وانغ يي: على بكين وموسكو تعزيز تعاونهما

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا ان على بكين وموسكو العمل على تعزيز تعاونهما إزاء "وضع دولي معقد" على ما ذكرت الخميس وسائل الاعلام الصينية الرسمية.



وتابع وانغ يي خلال اجتماع مع بوتين في سان بطرسبرغ "العالم يتجه سريعا نحو التعددية القطبية". وقبل الرئيس الروسي خلال الاجتماع دعوة لزيارة الصين الشهر المقبل.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن وانغ قوله "العولمة الاقتصادية تتقدم رغم الرياح المعاكسة والسلوك الاحادي الجانب غير قابل للاستمرار والهيمنة لا تحظى بشعبية".



وأضاف "ينبغي على الطرفين تعزيز التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف وحماية حقوقهما ومصالحهما المشروعة وبذل جهود جديدة لتعزيز النظام الدولي دعما للمساواة والعدالة".



من جهته قال فلاديمير بوتين في بيان "مواقفنا تتلاقى بشأن بروز عالم متعدد الأقطاب".