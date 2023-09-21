مقتل 16 مدنيا في هجومين في بوركينا فاسو

قُتل 16 مدنيا بينهم أربعة متطوعين في الجيش، في هجومين في غرب بوركينا فاسو ووسطها الشرقي، يرجح أنهما من تنفيذ جهاديين، على ما أفادت مصادر محلية وأمنية .



واشار أحد أبناء المنطقة لوكالة فرانس برس إلى أن "إرهابيين هاجموا الثلاثاء مجموعة من المدنيين في كولبونغو" في وسط البلاد الشرقي ما أدى إلى "سقوط 12 قتيلا وجريحين".



وقد أكد مصدر أمني الهجوم والحصيلة.



وفي اليوم نفسه "أسفر هجوم شنته مجموعات إرهابية عن سقوط أربعة قتلى في سيراسو" في غرب البلاد، كلهم من "المتطوعين من أجل الدفاع عن الأمة" وهم متطوعون مدنيون في الجيش، على ما أكد المصدر الأمني نفسه.