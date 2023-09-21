أذربيجان تصف المحادثات الاولى بشأن ناغورني قره باغ بانها "بناءة"

أعلنت الرئاسة الاذربيجانية في بيان أن المحادثات الأولى التي جرت الخميس بين أذربيجان و الأرمن من ناغورني قره باغ حول إعادة دمج هذا الاقليم الانفصالي، كانت "بناءة".



وأضافت ان اجتماعا جديدا سيعقد "في أسرع وقت ممكن" مشيرة أيضا الى انها تعتزم إرسال مساعدة إنسانية ومواد غذائية ووقود الى هذا الاقليم، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو وانتهت باستسلام الأرمن في ناغورني قره باغ.

