واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل موقتة لنحو نصف مليون فنزويلي

أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء السماح لـ 472 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لمدة 18 شهرًا نظرا لعدم الاستقرار والظروف غير الآمنة في بلادهم.



قامت إدارة الرئيس جو بايدن بتمديد وإعادة تخصيص برنامج "حماية مؤقتة (تي بي إس)" لصالح الفنزويليين الذين كانوا في الولايات المتحدة قبل نهاية تموز/يوليو 2023، ومنحهم حماية مؤقتة من الترحيل بالإضافة إلى حصولهم على تصاريح العمل، على ما أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان.



وأرجع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس القرار إلى "تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا وانعدام الأمن".