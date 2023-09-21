الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل موقتة لنحو نصف مليون فنزويلي
أخبار دولية
2023-09-21 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن تمنح إقامات وتصاريح عمل موقتة لنحو نصف مليون فنزويلي
أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء السماح لـ 472 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لمدة 18 شهرًا نظرا لعدم الاستقرار والظروف غير الآمنة في بلادهم.
قامت إدارة الرئيس جو بايدن بتمديد وإعادة تخصيص برنامج "حماية مؤقتة (تي بي إس)" لصالح الفنزويليين الذين كانوا في الولايات المتحدة قبل نهاية تموز/يوليو 2023، ومنحهم حماية مؤقتة من الترحيل بالإضافة إلى حصولهم على تصاريح العمل، على ما أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان.
وأرجع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس القرار إلى "تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا وانعدام الأمن".
أخبار دولية
إقامات
وتصاريح
موقتة
مليون
فنزويلي
التالي
الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل إفتتاح الألعاب الآسيوية
البيت الأبيض يحذر من "وضع انساني يزداد سوءا" في ناغورني قره باغ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-25
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أخبار دولية
2023-07-25
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
0
أخبار دولية
2023-07-20
مدريد تسلّم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق
أخبار دولية
2023-07-20
مدريد تسلّم واشنطن رئيس الاستخبارات العسكرية الفنزويلية السابق
0
أخبار دولية
2023-06-30
واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار
أخبار دولية
2023-06-30
واشنطن تقرر بيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار
0
أخبار دولية
2023-06-30
واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار
أخبار دولية
2023-06-30
واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:00
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
أخبار دولية
11:00
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
0
أخبار دولية
09:22
الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
أخبار دولية
09:22
الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
0
أخبار دولية
09:14
وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
أخبار دولية
09:14
وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
0
أخبار دولية
08:44
أذربيجان تصف المحادثات الاولى بشأن ناغورني قره باغ بانها "بناءة"
أخبار دولية
08:44
أذربيجان تصف المحادثات الاولى بشأن ناغورني قره باغ بانها "بناءة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:33
واشنطن تهدد بوقف المساعدات للجيش (الأخبار)
صحف اليوم
00:33
واشنطن تهدد بوقف المساعدات للجيش (الأخبار)
0
فنّ
2022-12-21
وائل كفوري يفتتح شارعاً باسمه في زحلة بزينة ميلادية استثنائية! (فيديو)
فنّ
2022-12-21
وائل كفوري يفتتح شارعاً باسمه في زحلة بزينة ميلادية استثنائية! (فيديو)
0
منوعات
2023-09-19
الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
2023-09-19
الأولى قذفته "مثل اللعبة" والثانية قلبته رأسًا على عقب... القبض على امرأتين بتهمة "إساءة معاملة" طفل وهذه التفاصيل! (صور)
0
أمن وقضاء
2023-09-20
مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار
أمن وقضاء
2023-09-20
مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
السياسة والاقتصاد بين سوريا والصين
تقارير نشرة الاخبار
07:53
السياسة والاقتصاد بين سوريا والصين
0
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
0
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
0
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
0
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
رياضة
13:45
انطلاق بطولة دوري ابطال اوروبا بانتصاريين باريسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ايطاليا تدعم الشباب والمناخ في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
3
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
4
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
5
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
6
منوعات
12:36
شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!
منوعات
12:36
شربت السم بسبب حبيبها... رسالة انتحار تركتها كشفت كل التفاصيل: صورني وهددني!
7
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
8
فنّ
16:37
بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!
فنّ
16:37
بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More