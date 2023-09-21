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وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

أخبار دولية
2023-09-21 | 09:14
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وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
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وصول أول سفينة قمح أوكراني الى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

وصلت الخميس الى اسطنبول أول سفينة قمح ابحرت من ميناء اوكراني منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي في البحر الاسود، بحسب تقرير لموقع "مارين ترافيك" المتخصص.
     
وقال الموقع إن السفينة "ريزيلينت افريكا" التي يبلغ طولها 76 مترا وترفع علم جزر بالاو وتنقل ثلاثة آلاف طن من القمح، وصلت الى مضيق البوسفور قبيل الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، وذلك للمرة الاولى من انتهاء العمل باتفاق 17 تموز 2022 اثر انسحاب روسيا منه.

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