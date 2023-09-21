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الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
أخبار دولية
2023-09-21 | 09:22
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الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم
أكد الجيش الأوكراني الخميس استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود والتي تعهدت كييف باستعادتها.
وقال الجهاز الاعلامي في الجيش عبر تلغرام "ليلة 21 أيلول، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوما مشتركا على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم الخاضعة موقتا للاحتلال".
واورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني "اس بي يو" الذي شاركت قواته في الهجوم أن اثنتي عشرة طائرة حربية ومنظومة دفاع صاروخي من طراز بانتسير كانت في المطار لحظة الهجوم.
وكشف المصدر أن المطار يضم أيضا مركزا لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، مشيرا إلى أن الضربات "ألحقت أضرارا جسيمة بمعدات المحتلين".
أخبار دولية
الأوكراني
عسكري
القرم
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