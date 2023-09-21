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أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
أخبار دولية
2023-09-21 | 11:00
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أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
أرمينيا مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من قره باغ
أعلن رئيس الوزراء الارميني أن ارمينيا مستعدة، عند الحاجة، لاستقبال "اكثر من 40 الف عائلة" من ناغورني قره باغ، حيث استسلم الانفصاليون الارمن الاربعاء بعد عملية عسكرية خاطفة لاذربيجان.
وقال نيكول باشينيان في خطاب متلفز "لقد حجزنا غرفا في فنادق، واعددنا أمكنة لاستقبالهم. اعددنا كل شيء لاستقبال اكثر من 40 الف عائلة" من الاقليم ذي الغالبية الارمينية.
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