أ.ف.ب.: دبابة اسرائيلية تطلق النار على الأراضي السورية من الجولان المحتل

اطلقت دبابة إسرائيلية متمركزة في هضبة الجولان التي تحتلها، النار بعد ظهر الخميس في اتجاه الاراضي السورية، وفق ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.



وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن "دبابات استهدفت بنى تحتية عسكرية" اقيمت "في عين التينة، على جبل حرمون" في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك العام 1974 بين اسرائيل وسوريا.