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باشينيان يتهم روسيا بالإخفاق في "مهمة حفظ السلام" في ناغورني قره باغ

أخبار دولية
2023-09-21 | 12:24
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باشينيان يتهم روسيا بالإخفاق في &quot;مهمة حفظ السلام&quot; في ناغورني قره باغ
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باشينيان يتهم روسيا بالإخفاق في "مهمة حفظ السلام" في ناغورني قره باغ

اتهم رئيس الوزراء الارميني، روسيا، التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الاخيرة في 2020، بأنها أخفقت في مهمتها لحفظ السلام في الاقليم المذكور ذي الغالبية الارمينية.
     
واعتبر نيكول باشينيان في خطاب متلفز "انه يجب عدم تجاهل إخفاق كتيبة حفظ السلام في ناغورني قره باغ".

أخبار دولية

باشينيان

روسيا

ناغورني قره باغ

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